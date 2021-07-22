Все зависит от НБУ. Доллар на межбанке вошел в режим ожидания

Сегодня Национальный банк примет решение о размере учетной ставки. Это важно для иностранцев, которые инвестируют в украинские гособлигации

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Доллар 22 июля после небольшого роста по официальному курсу торгуется на межбанке в районе 27,22 грн. Торги проходят довольно вяло, но предложение валюты немного превышает спрос на нее. Рынок ждет решения Национального банка об учетной ставке. До конца недели доллар к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,2-27,4, а евро может вырасти до 32,31 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Сегодня состоится заседание НБУ, на котором будет принято решение об учетной ставке. Ранее регулятор сохранил ее на уровне в 7,5% годовых. Нацбанк не видит необходимости в ужесточении монетарной политики на фоне роста потребительской инфляции (9,5% в годовом исчислении), так как считает данное явление временным. По этой причине доходность ОВГЗ осталась на прежнем уровне, что снизило к ним интересен зарубежных инвесторов", – отметил Гойлов.

Курс доллара на межбанке 22 июля

С начала июля нерезиденты продали украинских гособлигаций на 3,04 млрд грн. Сейчас их портфели в данных бумагах достигают 107,45 млрд.

"Пока они не выходят с этими средствами на межбанк и гривня остается стабильной. В противном случае евро и доллар существенно укрепятся относительно украинской национальной валюты. Нерезидентов сдерживает риск получения убытков из-за сильной девальвации гривни, поэтому сегодняшнее решение НБУ об учетной ставке определит тренды на межбанке до конца текущего месяца", – объяснил аналитик.

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