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Все субсидии переназначат. Кому нужно подать новое заявление (список категорий)

15 июня, 20:03

Ксения Капустинская

Правительство не стало отказываться от автоматического переназначения субсидий, но теперь оно сработает не для всех

Автоматическое переназначение субсидий - не для всех / Фото: Сегодня

Обновленные правила выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, предусматривают автоматическое переназначение помощи. Но некоторым категориям населения все же придется подавать документы – заявление и декларацию о доходах – вручную, пишет сайт "Сегодня".

Подавать новые заявки придется тем, чья субсидия:

Срок подачи заявлений продлен до 1 октября. При этом субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом", а затем уже автоматически переназначат всем получателям на отопительный сезон.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.

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Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

Напомним, оформление субсидий помогает украинцам, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на коммунальные услуги. При этом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть:

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Источник: Сегодня

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