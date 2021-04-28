Впервые летняя цена газа в Украине будет выше осенне-зимней: кто виноват

Летом-2021 "Нафтогаз" будет продавать "голубое" топливо украинцам в 2 раза дороже, чем летом-2020, говорит политолог

В 2021-м среднегодовая цена природного газа для бытовых потребителей от газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" составит от 8-8,5 грн за куб. м, от других участников рынка – от 10,5 до 13-14 грн уже с учетом доставки и распределения.

Об этом кандидат политических наук Дмитрий Спивак заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Политолог рассказал, что впервые у "Нафтогаза" летняя цена газа будет выше осенне-зимней (7,96 грн за кубометр с НДС, но без учета стоимости доставки. – Ред.). А средняя цена газа, которую планируют на лето 2021-го, будет в два раза выше цены лета 2020 года (августе-2020 газ стоил 3,24 грн/куб. м с НДС, но без доставки – Ред.).

По словам Спивака, высший менеджмент "Нафтогаза" довел компанию "Оператор ГТС Украины" до состояния клинической смерти. А коррупционная "схема" начисления субсидий привела к колоссальным 84 млрд грн долгов по ЖКХ (по данным Госстата – 82,1 млрд грн. – Ред).

Политический эксперт напомнил, из каких источников население Украины получает газ.

"Первое – это собственная добыча, там себестоимость должна быть не более 3 грн, и непонятно, почему мы не наращиваем производство собственного газа, ведь газ есть. Второе – импортный газ, который по номенклатуре и конъюнктуре 2020 года имеет очень хорошую цену. Третий источник поступления газа – это то, что находится в ПХГ. А как это все можно дерибанить, что из всего это получается 14 гривен?" – говорит Спивак.

Напомним, в апреле "Нафтогаз" в последний раз установил цену газа для тепловиков, а с 1 мая она будет формироваться на рыночных условиях

А о том, на что обращать внимание при смене поставщика газа, узнавайте из сюжета "Сегодня":