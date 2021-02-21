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Смена поставщика газа помогает экономить. Как это сделать и на что обращать внимание?

21 февраля, 17:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Цена на газ – это не единственный важный показатель, говорят специалисты

Украина перешла к конкурентному рынку голубого топлива – потребители могут выбирать себе поставщиков газа. Более 50 газсбытов по всей стране соревнуются за внимание клиентов, предлагают разные цены, привлекают дополнительными условиями, акциями и онлайн-сервисами.

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Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Катаева выяснила, как заключить договор и на что нужно обращать внимание при выборе поставщика газа.

Узнать и сравнить предложения поставщиков газа можно на их сайтах. Там же можно подать и заявку на подключение. К ней нужно приложить скан-копии документов. Вот их список:

  • паспорт;
  • идентификационный код (ИНН);
  • документы на жилье;
  • платежки от предыдущего поставщика.

Поставки топлива от новой компании должны начаться максимум через три недели.

И, конечно, все это можно сделать вживую – в офисах компаний.

"Все споры, оформление документов и все остальное, что касается предыдущего поставщика – берет на себя новый. Долги не являются препятствием для смены поставщика", – подсказывает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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За полгода поставщиков сменили только 3% потребителей. А теперь, когда цена газа для населения – фиксированная, желающих стало еще меньше.

Но обращать внимание только на прайс – это большая ошибка, говорят эксперты. Важно также убедиться, насколько удобно подавать заявку, оплачивать счета... То есть проверить общее качество сервиса.

"Достаточно распространенной является мировая практика поставки электроэнергии и газа от одного поставщика. Это удобно как при присоединении, так и при дальнейшем обслуживании. Это дополнительные сервисы и экономия времени", – рассказывает директор по продажам и обслуживанию клиентов энергопоставщика YASNO Евгений Бушма.

Еще один плюс такого варианта – общий для обеих услуг онлайн-кабинет. В нем сразу видно счета и за электрическую энергию, и за газ. А для оплаты по этим счетам даже не нужно выходить из дома.

Выбирать и менять поставщика можно сколько угодно раз. То есть 15 млн украинских потребителей перестали быть заложниками контор, которые могли устанавливать заоблачные цены или забывать о заявках и просьбах клиентов.

Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. Соответственно, платежки по сниженному тарифу люди получат только в марте, а в феврале за январь нужно заплатить более крупные суммы. При это украинцам не будут начислять штрафы и пеню за просроченные счета за газ или тепло за январь.

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Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ поставки платежки инструкция цена на газ поставщик подключение

Источник: Сегодня

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