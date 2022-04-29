Война забрала весь заработок: сколько украинцев смогли вернуться на работу

Часть людей до сих пор остается без работы и заработка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину, рынок труда попал в кризис. Количество людей, которые ищут работу, значительно больше количества вакансий, а уровень средней зарплаты упал.

Однако украинцам постепенно удается возвращать заработок. Среди тех, кто работал до войны, продолжают работать 59%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Постепенно ситуация улучшается

Опрос провели по телефону среди украинцев от 18 лет. В общей сложности было 1 000 респондентов. 59% из них ответили, что работали и до военного положения, и продолжают работать сейчас. Этот показатель увеличился с марта (тогда было 46%).

Также результаты опроса дали следующие данные:

32% людей работают в обычном им режиме;

24% работают частично или удаленно;

а 3% сменили место работы.

Однако остается еще 39% тех, кто имел работу до войны, однако не имеет ее сейчас. Хотя и в апреле таких украинцев меньше, чем, например, в марте.

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Какая ситуация по регионам

Больше всего людей могут возвращаться к работе в центральных и западных областях. Там уже 60% таких людей.

Несколько меньше показатели по отношению к жителям южных регионов. Худшая ситуация пока на востоке. Однако тенденция наблюдается положительная.

Опрос показал, что более половины людей, потерявших работу во время войны, верят, что им удастся вернуться на прежнее место работы. Но есть и часть тех, кто готов сменить и профессию, и даже регион.

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Где в Украине уменьшились суммы зарплат

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Киев всегда имел самые большие размеры зарплат. Однако в марте 2022 года он потерял лидерство. Если в январе в среднем было предложено 31 000 грн, в начале февраля – 30 200 грн, то уже в марте цифры упали до 25 000 грн. Хотя в апреле началось восстановление, и сейчас с редняя зарплата в Киеве составляет 26 000 грн.

А вот в Киевской области все гораздо хуже. Здесь средняя зарплата составляет 13 000 грн. Самые низкие зарплаты получают работники в следующих регионах:

в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14 500 грн);

Черновицкой области (14 000 грн);

Ивано-Франковской области (13 600 грн);

Тернопольской области (13 500 грн);

Харьковской области (11 500 грн).

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