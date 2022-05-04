Война за ресурсы: почему Россия блокирует зерновой экспорт Украины

Россия развязала не только геополитическую войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Мир на пороге голода. Продовольственный кризис в разных уголках планеты — последствие кремлевской агрессии против Украины. Россия развязала не только геополитическую войну. На кону – лидерство на мировых зерновых рынках.
"Сегодня" узнали, почему конкуренция Путина выглядит столь болезненно.
Российские оккупанты тоннами воруют зерно с временно захваченных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Все, что не удается вывезти, уничтожают. Кремль сознательно рушит зерновую инфраструктуру Украины.
Как сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, российские бомбовые удары по аграрным объектам свидетельствуют о попытках убрать конкурента на мировых рынках. Чиновник отмечает, что неоднократно получает сообщения о целенаправленных атаках оккупантов на элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья.
Напомним, что Украина – четвертый в мире экспортер зерна. В этом сезоне за границу продали около 45 млн тонн зерна. Чтобы сорвать текущие контракты, оккупанты блокируют зерно в украинских портах. Там сейчас около 4 млн тонн ждут отправки иностранным заказчикам.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский об этой ситуации в интервью телеканалу Al Arabiya, россияне заблокировали все порты и торговые пути.
Мы на своей земле, и это они нас обстреливают и ведут полномасштабную войну против нас, и мы не имели возможности экспортировать ни одной тонны продовольствия и зерна в Азию или на Ближний Восток, в арабский мир, ваш мир или в Европу... И это, конечно, нанесет удар по мировой продовольственной безопасности и подвергнет опасности мировую ценовую политику. Возможно, кто-то еще не почувствовал этого, но почувствует, — сказал он.
Помощь международных организаций
В Украинском союзе промышленников и предпринимателей предлагают правительству обратиться в международные организации, чтобы те помогли создать в портах "коридор" для экспорта законтрактованного зерна.
Экспорт отечественного АПК осуществляется исключительно автотранспортом и железной дорогой в западном направлении, однако пропускная способность таких путей слишком мала. За год перевалка в украинских портах составляла 160 млн т, тогда как по железной дороге в нынешних условиях 1 млн т в месяц, или 12 млн тонн в год, — отметили в союзе.
Кто заинтересован в улучшении экспорта
В улучшении логистики украинского зернового экспорта заинтересованы в странах Ближнего Востока, Северной Африки. Задержка не только приведет к продовольственному кризису, но и заставит постоянных клиентов Украины искать других поставщиков.
В 2021 году самыми крупными импортерами украинского зерна были Китай, Египет, Турция и Индонезия. Теперь эти страны вынуждены будут переориентироваться на пшеницу из других стран, включая Россию. Понятно, что экспортные доходы Кремль будет бросать на финансирование войны.
Экспорт зерна в контексте санкций
Недавно Международный совет по зерну одобрил декларацию, которой осудил российскую агрессию против Украины. Путина призвали вывести войска из украинской территории. Игнорирование может привести к скорейшему исключению России из этой организации. Санкции коснутся в том числе экспорта зерна.
Так что удержать лидерские позиции на мировых рынках Кремлю не удастся, а сокращение доходов от продовольственного экспорта уменьшит бюджет войны.
Что происходит с ценами на зерно?
В ООН признают, что из-за боевых действий и блокирования украинского экспорта мировые цены на продовольствие уже самые высокие за последние 60 лет. Эксперты прогнозируют, что цены:
- на пшеницу возрастут на 42,7% и достигнут рекордной отметки в истории;
- на ячмень увеличатся на 33,3%;
- на сою – на 20%;
- на масло – 29,8%.
Однако, как рассказал в комментарии "Сегодня" профессор Киевской школы экономики и координатор исследовательского проекта UaFoodTrade Олег Нивьевский, внутренние цены сейчас ниже довоенных. Звучит парадоксально, но это цена, которую платят сельхозпроизводители через закрытые порты.
Надо везти дальше, логистика выросла с 30 долларов до 100–120 долл. за тонну и перекрывает рост цен. Плюс перенасыщение рынка. Так происходит ценообразование при экспорте. Упрощенно: стоимость экспорта минус логистика равна стоимость производителя. Через 2 месяца будет уже новый урожай и еще большее давление на цену. Это реально угроза АПК остаться в убытках в этом году, — рассказал он.
Кто пока спасает ситуацию?
В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ожидают, что из-за войны производство пшеницы в Украине упадет ниже среднего за пять лет. Так что будет падать и экспорт.
Пока будет спасать ситуацию железная дорога. С начала войны она стала единственной логистической артерией для украинского зерна и масла. В настоящее время пропускная способность перевалочных станций 1 млн тонн зерна в месяц, в "Укрзализныце" работают над расширением до 5 млн тонн.
Раньше мы рассказывали, как россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна. Также мы писали, какие цены на зерно сейчас.