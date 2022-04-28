Война испортила планы "Нафтогаза" – что не сможет делать компания с 1 мая

Изменится ли система учета газа с 1 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина должна была перейти на новую систему учета газа с 1 мая, в том числе, и клиенты "Нафтогаза". Однако в планы вмешалась война и теперь это важное нововведение под вопросом.

Об этом сообщает компания "Нафтогаз" в своих соцсетях.

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Сейчас объем потребления измеряется в кубометрах, а с 1 числа измерять его должны были в киловатт-часах.

"Нафтогаз" предупредил своих клиентов заранее, но за несколько дней до перехода выяснилось, что война помешала и этим планам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2022 года не меняет систему учета. Сейчас мы ожидаем уточнения от регулятора НКРЭКУ, к которому были направлены обращения по этому вопросу", – предупредили в "Нафтогазе".

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Зачем нужна новая система?

В Европе газ уже давно считают в киловатт-часах, а считать его в кубометрах – это советская система.

Для Украины это создавало дополнительные сложности, поскольку поставщики газа были вынуждены пользоваться двумя разными системами учета для внутреннего рынка и внешнего.

Учет газа в кубометрах не отражает реальные объемы потребления, поскольку голубое топливо имеет разную калорийность.

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Таким образом, использовав одинаковое количество кубометров газа, который имеет разную калорийность, два потребителя заплатят одинаково, а вот получат по-разному.

Серьезно для бытовых потребителей ничего не изменится, сами тарифы останутся прежними, а о том, сколько реально придется платить пока рано говорить.

Показания счетчиком по прежнему нужно передавать в кубометрах, а уже в облгазе, занимающемся распределением газа, будут переводить эти цифры в киловатт-часы.

"Сегодня" также писали, что украинцы начнут получать новые платежки за воду и рассказывали, почему "Нафтогаз" присылает счета людям с разрушенными войной домами.