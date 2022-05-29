Водителям в Германии ограничат скорость: как это повлияет на украинцев и при чем здесь эмбарго

Ограничение может нанести сокрушительный удар любителям острых ощущений и быстрой езды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Руководство Евросоюза выступило с инициативой ввести ограничение скорости на немецких автобанах до 130 км в час. Таким образом хотят снизить потребление топлива в Германии.

Об этом сообщает Pravda.Sk.

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Призывы ограничить скорость на автобанах звучат давно, однако если сначала шла речь о безопасном движении на дороге, то сейчас ситуация ориентирована на нынешние реалии, а именно подготовку к эмбарго на российскую нефть. Заметим, ее импорт планируют прекратить до конца 2022 года. Так что уменьшение потребления бензина и дизеля поможет легче преодолеть сложный период.

Сначала, конечно, ограничение будет временным, чтобы этот вопрос тщательно изучить, а впоследствии разрешенную скорость на автомагистралях могут уменьшить и в других странах ЕС.

Немцы сомневаются в эффективности такого способа

В немецких автоклубах ставят под вопрос эффективность такого решения. По статистике, 80% водителей в Германии и так ездят на автобанах со скоростью менее 130 км/ч и только 2% превышают 160 км/ч.

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То есть итоги показывают, что за год можно сэкономить только 2 млн тонн топлива, то есть его потребление снизится только на 0,26%.

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