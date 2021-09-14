Накопительные пенсии в Украине: во Всемирном банке предложили источник денег

Во Всемирном банке обратили внимание на необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда

В Украине могут ввести накопительный уровень пенсионной системы за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Таким образом их можно формировать без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.

Об этом заявила вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков. Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента", – сказала Бьерде.

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Анна Бьерде также подчеркнула, что есть другое важное задание – необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда являются частью пенсионных обязательств.

"На самом деле объединение разных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняющую основную схему страхования, в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", – указала вице-президент ВБ.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).