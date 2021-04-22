Валютные долги украинцев превратятся в гривневые: банкам дали два месяца

Закон о валютных кредитах вступает в силу на следующий день после публикации, но дата реструктуризации у каждого должника будет своя

Валютным заемщикам, которые не смогли платить по кредитам после обвала гривни в 2008 и 2014 годах, дали еще один шанс. С завтрашнего дня, 23 апреля, вступит в силу пакет законов о реструктуризации валютных займов. Документы уже обнародованы в официальной прессе, и в них указано, что они вступают в силу на следующий день после публикации.

Днем проведения реструктуризации будет считаться день, когда кредитор получит от своего банка документы на проведение реструктуризации. Банки, в свою очередь, должны потратить на подготовку таких документов не более двух месяцев.

Законы касаются не только кредитов на жилье, но и всех потребительских кредитов. Суть реструктуризации такова:

Валютные кредиты переводятся в гривневые. Конвертация проводится по среднему значению между официальным курсом гривни в день реструктуризации и курсом, установленным Нацбанком на дату выдачи кредита.

Само тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены .

. Штрафы, пени, неустойки и т. д. должникам прощаются. Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы их не смогли зачесть в доходы должника.

Ранее уплаченную неустойку зачисляют в погашение тела и процентов по кредиту.

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Должники получают право ежемесячно погашать оставшуюся часть долга в течение 10 лет . Можно досрочно погасить как всю сумму, так и части кредита.

. Можно досрочно погасить как всю сумму, так и части кредита. Проценты по такому кредиту платят по рыночной ставке в гривне. Формула: украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%.

по такому кредиту платят по рыночной ставке в гривне. Формула: украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Помимо тела кредита и процентов по нему, заемщик должен дополнительно платить только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании.

Правом воспользоваться условиями реструктуризации по закону имеют только те заемщики, которые на 1 января 2014 года не имели просроченной задолженности или погасили ее ко дню реструктуризации.

Также стоит помнить, что в Украине перестал действовать мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке. В новом законе говорится, что принудительное отчуждение жилья можно проводить не раньше, чем через три года после реструктуризации валютного кредита. И только в случае, если у заемщика появятся перед банком новые долги.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как должников в Украине за один день лишают доступа ко всем счетам: