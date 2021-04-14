НБУ резко против перевода валютных кредитов в гривню: банки терпят убытки

Законопроект №4475 создает дисбаланс на рынке и дает чрезмерные преференции одной из сторон, считают в регуляторе

Принятие Верховной Радой законопроекта №4475, который вносит изменения в Закон о потребительском кредитовании (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте), и старые валютные кредиты переводит в гривну, вызвало резко негативную реакцию Нацбанка.

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Об этом НБУ сообщает в своем Telgram-канале.

По мнению регулятора, реструктуризация валютных долгов должна происходить на рыночных условиях, приемлемых не только для заемщиков, но и банков. А законопроект является несбалансированным и создает чрезмерные преференции для одной стороны.

Нацбанк считает, что реструктуризацию неработающих кредитов и массовую доступную ипотеку нельзя объединять в один документ. Ведь на конец февраля-2021 портфель валютной ипотеки на балансах банков составил почти 15 млрд грн, более 90% из них были выданы в долларах (почти 500 млн долл.). Валютных ипотечных кредитов – 9000. 95% валютной ипотеки по объему являются неработающими.

НБУ отмечает, что валютная ипотека нанесла ущерб банкам: из-за длительного моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или реструктурировать валютную ипотеку такие кредиты стали преимущественно неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

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Регулятор напоминает, что Кодекс по процедурам банкротства определяет механизм реструктуризации валютных ипотечных кредитов по процедуре банкротства физического лица по плану реструктуризации или мировомусоглашению. Механизм рассчитывает сумму нового долга, исходя из текущей рыночной стоимости жилья. За сохранностью баланса сторон в процессе реструктуризации следит суд как независимый арбитр между заемщиком и кредитором.

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Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях, убежден НБУ. Поэтому он поддерживает принятие законов № 4398 и № 4399, целью которых является повышение эффективности этого механизма.

В Нацбанке говорят, что законопроект № 4475 предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на несбалансированных нерыночных условиях. А продление моратория не стимулирует заемщиков к диалогу с кредиторами. Кроме того, принудительной реструктуризация де-факто является только для банков, нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков.

НБУ делает вывод, что решение Рады будет оказывать негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки.

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Напомним, 21 апреля истекает срок действия моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Больше о том, как при реструктуризации валютных кредитов доллар превращается в гривну в сутки читайте на сайте "Сегодня".

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