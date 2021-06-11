Валютному рынку грозит сужение активности: куда двинется курс гривни

Участники рынка ожидают решения НБУ по учетной ставке и встречи Байден-Путин, говорит Андрей Шевчишин

Валютному рынку грозит сужение активности / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Аналитики считают, что в ближайшие время активность на валютном рынке снизится, а украинская гривня обоснуется в пределах 27,05-27,15 за доллар.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он объяснил, что курс гривны в пятницу, 11 июня, стабилизировался вблизи уровня 27,10 за доллар после активных продаж валюты нерезидентами. Жесткая позиция НБУ и выкуп в резервы валюты придали уверенности покупателям, но пока тенденция не изменилась, продавцы остаются в большинстве.

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"На следующей неделе участники рынка ожидают решения НБУ по учетной ставке (17 июня) и итоги встречи Байден-Путин (16 июня) и могут взять паузу. Впрочем, у нерезидентов много накопленных гривневых позиций, поэтому, вероятно, покупать ОВГЗ будут во вторник. Но станут ли продавать валюту – будет зависеть от результатов встречи президентов США и РФ", – говорит Шевчишин.

Он обратил внимание, чтовысокая инфляция в мае (годовые темпы 9,5%) настраивает рынок на повышение ставки НБУ.

"Ожидаем сужение активности на рынке в ближайшие время и движение гривны в диапазоне 27,05-27,15 за доллар", – резюмировал руководитель отдела аналитики Forex Club.

Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:

Напомним, ранее эксперт рассказал, что после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Украины есть все необходимые инструменты для движения в НАТО, а Вашингтон готов поддержать Киев на этом пути, в среду, 9 июня, курс гривни вырос до 27,1 за доллар.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины на 11 июня рассчитал такой официальный курс гривни: 1 доллар США – 27,11 грн; 1 евро – 32,99 грн.