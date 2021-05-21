Вакансии для людей с опытом: можно ли найти работу тем, кому от 45 до 60 лет

У многих работодателей имеется отговорка – слишком много опыта, хотя дело – все же в возрасте

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На пенсию еще рано, а на работу уже не берут. Почти половина безработных в Украине – люди от 45 до 60 лет. Работодатели часто даже не приглашают таких кандидатов на собеседование. Мол, опыта много. Возможно ли сегодня трудоустроиться в 45 плюс и на какие сферы обратить внимание?

С этим в Международный день защиты от безработицы разбиралась Валерия Забирко.

Портной Александр Поремский в первый раз взял в руки иголку в 23 года. С тех пор пошил тысячи брючных костюмов. Но даже с таким "багажом" устроиться на работу не может.

"У меня же колоссальный опыт в пошиве. Я знаю о том, о чем в учебных книгах не пишут. Я ходил, предлагая свои услуги. Официально устроиться на работу портным, закройщиком практически невозможно", – говорит Александр Поремский.

Главная отговорка – слишком много опыта. Хотя Александр понимает: дело – в возрасте. Работодатели отдают предпочтение молодым и активным. Хотя это и запрещено законом, соцсети и сайты по поиску работы пестрят вакансиями с ограничением по возрасту. И предложений для людей за 45 – очень мало.

Сегодня в Украине официально почти 400 тысяч безработных. И каждый второй – старше 45 лет. Эксперты по трудоустройству рекомендуют: если отказывают в работе из-за возраста, следует жаловаться в госслужбы по вопросам труда. Или изменить профиль. Пройти обучение по специальности, в которой сегодня нуждается рынок труда. Больше всего сейчас вакансий – в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли и госуправлении. Учиться можно бесплатно – прямо в центре занятости.

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Начальник Управления предоставления услуг населению Государственной службы занятости Инна Бондини объясняет:

"Лицам 45+ еще можно получить ваучер на обучение. Это такой документ, который дает возможность освоить новую профессию или повысить свой квалификационный уровень. На сегодняшний день перечень таких профессий насчитывает около 60".

Вячеслав Лукьянчук освоил новую профессию в 62 года. Ученый-химик разместил резюме на сайте соискателей. Ему позвонили из ИТ-компании и предложили обучить компьютерному делу:

"Как только я сдал экзамен, это было где-то два-три месяца, как я пришел в компанию, я понял почти все, и я работал. Здесь началась новая жизнь".

Говорит, сейчас чувствует себя на 25. Сам планирует свой график и ведет активную жизнь. Катается на велосипеде, играет в теннис и регулярно ходит в спортзал. А иногда даже проводит занятия по йоге для коллег – прямо на заднем дворе компании.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о профессиях будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через 5 лет была работа.