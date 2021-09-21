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В Украину завезли четыре тонны индейки с сальмонеллой. Кому досталось зараженное мясо

Виктория Барановская
21 сентября, 13:10
Заражение обнаружили в индюшиных крылышках

Сальмонеллу обнаружили в индюшиных крылышках / Фото: Коллаж: Сегодня

В четырех тоннах индейке, которыю в Украину импортировали из Польши, обнаружили сальмонеллу. Мясо попало в магазины Запорожья и Днепра.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Харьковской области.

Сальмонеллу обнаружили в индюшиных крылышках. Производителем этой продукции является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.

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Специалисты Госпотребслужбы немедленно изъяли мясо из продажи. Его получили 2 компании в разных регионах. Большинство товара получила компания "Селмит", которая зарегистрирована в Запорожье. Также часть товара направили на холодильный склад "Фрост 4" в Днепре.

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