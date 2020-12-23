В Европе уничтожат партию яиц из Украины из-за угрозы сальмонеллы

История с обнаружением сальмонеллы в партии украинских яиц, закупленных торговыми сетями Латвии и Литвы, получила логичное окончание. Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы обязала сеть магазинов Lidl уничтожить 38 400 упаковок куриных яиц из Украины.

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Об этом сообщает литовский портал Delfi.lt.

Сначала Латвия сообщила, что ее компания Ovostar ввезла из Украины небезопасные яйца, и их партию приобрела и продавала в Литве компания Lidl Lietuva. Литовская служба отобрала образцы украинских яиц и других партий, однако опасных бактерий не обнаружила. И при этом все равно было принято решение об их уничтожении.

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Напомним, в ноябре 2019-го на прилавках Украины появилась курятина с сальмонеллой. Однако тогда палочку нашли в охлажденных тушках, привезенных в Ровенскую область из Польши.

Также ранее сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха, где выявили сальмонеллу у четырех больных.

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