В Европе уничтожат партию яиц из Украины из-за угрозы сальмонеллы

История с обнаружением сальмонеллы в партии украинских яиц, закупленных торговыми сетями Латвии и Литвы, получила логичное окончание. Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы обязала сеть магазинов Lidl уничтожить 38 400 упаковок куриных яиц из Украины.
Об этом сообщает литовский портал Delfi.lt.
Сначала Латвия сообщила, что ее компания Ovostar ввезла из Украины небезопасные яйца, и их партию приобрела и продавала в Литве компания Lidl Lietuva. Литовская служба отобрала образцы украинских яиц и других партий, однако опасных бактерий не обнаружила. И при этом все равно было принято решение об их уничтожении.
Напомним, в ноябре 2019-го на прилавках Украины появилась курятина с сальмонеллой. Однако тогда палочку нашли в охлажденных тушках, привезенных в Ровенскую область из Польши.
Также ранее сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха, где выявили сальмонеллу у четырех больных.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк