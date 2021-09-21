В Украине запускают е-гривню – испытают ее на зарплатах чиновников

НБУ решил испытать запуск е-гривни / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации хотят в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату чиновникам в е-гривне.
Сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, передает "Интерфакс-Украина".
Он заявил, что есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне.
"Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он.
НБУ исследует тематику цифровых валют центральных банков с 2016 года. Е-гривня подкреплена бумажными деньгами (1:1 с обычной гривней), и ее полностью контролирует регулятор.
Что такое е-гривня
Это электронная форма национальной валюты, которая дает возможность снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.
Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей:
- наличным;
- платежным поручениям;
- платежным картам и электронным деньгам.
Новое поколение системы электронных платежей
Национальный банк создал государственную систему электронных платежей – СЭП. С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) НБУ на базе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями в сфере финансов (ISO 20022).
Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении № 93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины".
Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.
Также Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.