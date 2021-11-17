В Украине выделили деньги на дома для переселенцев

Правительство утвердило дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 млн грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин дополнительно выделил 13 млн грн на дома для внутренне перемещенных лиц из ОРДЛО.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реклама

"Еще более сотни внутренне перемещенных лиц смогут получить новые дома", – написал премьер.

По его словам, также правительство утвердило дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 млн грн. Эти деньги будут направлены для улучшения жилищных условий украинцев, получивших ранения и инвалидность на Донбассе.

Отметим, что для переселенцев в Украине строят новое жилье – они получают не только квартиры в прифронтовых городах. Строят новые дома в разных уголках Украины.

Реклама

Субсидии для переселенцев

Украинцам, проживающим в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, увеличат размер субсидии, поскольку многие жители прифронтовых населенных пунктов вынуждены обогревать жилье с помощью электричества.

Речь идет о селе Трехизбенка на Луганщине и городах Горняк, Зайцево, Красногоровка, Новогродовка, Марьинка в Донецкой области.

Пока потребители в этих районах получают 700-1000 гривен субсидии, выплату повысят до 2500 гривен. Кабмин увеличит размер субсидий для жителей путем принятия соответствующего постановления.

Реклама

Ранее мы сообщали, что карты Сбербанка, выпущенные для внутренне перемещенных лиц, у которых истек срок действия, будут действительны до 1 января 2022 года. На них начисляют пенсии.