В Украине ускорилась инфляция – что дорожает больше всего

В Украине за месяц выросли цены на большинство товаров и услуг / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине цены на некоторые товары выросли, а над некоторыми государство установило контроль. Несмотря на все, инфляция в стране постепенно ускоряется.

Государственная служба статистики опубликовала свежую информацию о том, как в Украине выросли цены на разные товары и услуги.

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Больше всего подорожали фрукты и овощи

Инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с февралем составила 4,5%, с начала года – 7,6%, к марту прошлого года – 13,7%.

Итак, наибольший рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем февралем.

За месяц также на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%.

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Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

Изменения цен на лекарства, тарифы и транспорт

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%. Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, в первую очередь, за счет подорожания фармацевтической продукции на 8,1%", – говорится в отчете.

Выросли на 4,2% и цены на транспорт, поскольку значительный рост также произошел на масла и топлива.

Сколько мы будем платить за продукты после войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, стоит ли украинцам ждать инфляцию. Об этом рассказал эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Пендзин пояснил, что цены на продукты Украины формируются от стоимости аграрного сырья на международных рынках. До войны внутренние цены в Украине отвечали тем, что были в мире, ведь мы были крупным аграрным государством-экспортером.

Однако сейчас страна ограничила экспорт, и все зерно, собранное в прошлом году, осталось в Украине. Теперь цены в Украине не будут отвечать тем, что в мире. И значительное удорожание будет именно на тех рынках, куда мы раньше поставляли свою продукцию.

А вот в Украине все будет более-менее в норме.

"Украина полностью обеспечена продовольствием на несколько лет, если ничего не изменится, если экспорт будет стоять мертво, и все будет оставаться как есть. Цены не сильно возрастут, будет максимум 10-12% роста. Локально, вполне возможно, будут дефициты; связаны с логистикой, а там, где будет спокойно, где не будет боевых действий, там все будет хорошо", – отметил Пендзин.

"Сегодня" также писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты, и почему в России участились случаи краж продуктов, и что делают супермаркеты, чтобы это предотвратить.