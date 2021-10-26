В Украине резко упали цены на овощи: сколько теперь стоит "борщевой набор"

Кукуруза лишь за последние два дня упала в два раза / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине снизились цены на овощи – причиной стали морозы, которые надвинаются. Теперь фермеры спешат как можно быстрее продать свой урожай.
Об этом сообщает AgroTimes.
Производители настолько спешат, что из-за транспорта образуются пробки. Одну из таких заметили перед фермерским оптовым рынком в селе Великие Копани Херсонской области.
Если еще в сентябре килограмм помидор стоил 35-50 грн/кг, то сейчас цены существенно упали:
- томат красный – по 14–22 грн/кг;
- розовый – по 20–25 грн/кг;
- желтый – 20–28 грн/кг;
- черный – 24–30 грн/кг.
Кукуруза лишь за последние два дня упала в два раза. Еще 23 октября, по данным comments.ua, кукурузу продавали по 4 грн за штуку, то сейчас – по 2 грн. А баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. А сейчас уже стоят 0 15–16 грн/кг. Сорт Гелиос немного дороже – 25 грн/кг.
Снизились и на капусту цены, сейчас за нее придется заплатить:
- 18–20 грн/кг – за цветную;
- 30–40 грн/кг – за брокколи;
- 5 грн/кг – за белокачанную;
- 8 грн/кг – за голубцовую;
- 9 грн/кг – за пекинскую;
- 10 грн/кг – за краснокочанную;
- 10–12 грн/кг – за молодую;
- 80 грн/кг – за брюссельскую.
Подешевели и другие овощи. Картофель продавали по 6 грн/кг, а сейчас он стоит 5,5–6 грн/кг. Морковь: 6 грн/кг против 6,5 грн/кг. Столько же стоит и свёкла. Лук сейчас можно купить за 6-7 грн/кг, а ранее – за 8-8,50 грн/кг.
Конусовидные перцы стоят 12–24 грн/кг. А кубовидные – от 15 грн/кг (за зеленые) – до 45 грн/кг (желтые).
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