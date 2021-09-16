В Украине резко сократилось число пенсионеров

В Украине с каждым годом уменьшается количество пенсионеров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100 – 300 тысяч.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает AP News.

Количество пенсионеров, состоящих на учете в органах ПФУ, составляло:

в начале 2018 года – 11 млн 725 тыс. 370 человек;

в начале 2019 года – 11 млн 470 тыс. 405 человек;

в начале 2020 года – 11 млн 334 тыс. 730 человек;

в начале 2021 года – 11 млн 130 тыс. 954 человек.

Менее чем за год число пенсионеров в Украине сократилось почти на 200 тыс. По состоянию на 1 сентября на учете в органах ПФУ состояли почти 11 млн пенсионеров.

Наибольшее число пенсионеров в таких областях:

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Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская.

а также в городе Киеве.

Наименьшая численность пенсионеров в таких областях:

Закарпатская;

Волынская;

Черновицкая.

В Украине повысят пенсии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет начнут ежемесячно получать доплаты в сумме до 300 грн.

Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет минимальный размер пенсии будет установлен на уровне 2500 грн. Дополнительные выплаты установят в размере 400 грн.

С 1 декабря ожидается следующее повышение пенсии:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.