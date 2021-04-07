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В Украине расширят господдержку аграриев: куда пойдут 500 млн гривен

7 апреля, 15:05

Игорь Тимофеев

Помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов

Украинское правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей, чтобы отечественный агросектор мог развиваться и конкурировать на мировых рынках.

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, государственная помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

В 2021-м Кабмин планирует направить дополнительные 500 млн грн на следующие направления:

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Актуальность постановления Кабмина вызвана тем, что в 2020 году потери от чрезвычайных ситуаций понесли 357,8 тыс. га сельхозземель. Кроме того, в Украине до 32% выращенного промышленным способом картофеля теряется при хранении из-за отсутствия картофелехранилищ.

Напомним, в 2021-м в бюджете уже предусмотрено 4,5 млрд грн на финансовую поддержку с/х производителей.

Также говорилось, что Верховная Рада согласилась на снижение НДС для агросектора с 20% до 14%.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасали аграриев и урожай-2020. Сколько собрали в итоге, узнавайте из сюжета:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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