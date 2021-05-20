В Украине появился первый промышленный повербанк: электроэнергию можно запасать впрок

Система накопления энергии решит сразу две проблемы перехода на зеленую энергетику. А еще литий-ионная батарея поможет обеспечить надежность энергосистемы страны

Промышленная система накопления энергии / Фото: ДТЭК

ДТЭК запустил первую в Украине промышленную систему накопления энергии. Эта литий-ионная система, по сути является огромным повербанком мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Батарея установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС. Впервые в истории Украины в электросети попадет энергия, собранная и сохраненная впрок.

Уже в ближайшее время ДТЭК проведет сертификацию системы для получения статуса поставщика услуг по обеспечению резервов мощности для системного оператора. Это будет первая литий-ионная батарея в Украине, обеспечивающая системную надежность энергосистемы страны.

Системы накопления электроэнергии являются одним из самых быстрорастущих секторов электроэнергетики. За 10 лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы роста составили 47%. По прогнозам Bloomberg, к 2040 году суммарная мощность накопителей превысит 1 ТВт.

Промышленная система накопления энергии / Фото: ДТЭК

Одной из причин повышения интереса к таким системам стал стремительный рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который вызвал две проблемы:

Пик выработки у ВИЭ не совпадает с пиком потребления, соответственно, в определенные периоды появляется избыток генерируемой мощности. Системы накопления позволяют устранять суточный дисбаланс между выработкой ВИЭ и спросом на электроэнергию и, тем самым, продолжать увеличивать долю ВИЭ в балансе энергосистемы. Резкие рост и падение мощности (в частности, ветровых электростанций) приводят к ухудшению качества электроэнергии, мгновенным изменениям частоты и напряжения, а также формируют потребность в "быстром" резерве мощности. Электрохимические системы накопления способны намного быстрее реагировать на перепады мощности, чем традиционная тепловая генерация. И, что самое главное, они углеродно-нейтральны.

Промышленная система накопления энергии / Фото: ДТЭК

Запуск системы накопления энергии – пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы таких систем на различных сегментах энергетического рынка страны.

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии – наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок – рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", – сказал собственник ДТЭК Ринат Ахметов.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, внедряя новые технологии, компания трансформирует бизнес и строит новую энергетику – это вклад ДТЭК в будущее Украины как европейского государства, в декарбонизацию, восстановление национальной экономики и в обеспечение занятости в отрасли.

"Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, – Honeywell и SunGrid. Первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E", – подчеркнул Тимченко.

Максим Тимченко / Фото: ДТЭК

Он также отметил, что сегодня ДТЭК выступает в роли первооткрывателя на рынке систем накопления энергии в Украине.

"С этим, безусловно, связана большая ответственность и большой объем работы, но мы готовы открыто делиться своей экспертизой и полученным опытом с государством, с другими участниками рынка для того, чтобы ускорить энергетическую трансформацию Украины", – сказал генеральный директор ДТЭК.

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"Устойчивое развитие является ключевым направлением для Honeywell. Хранение энергии – очень важная его часть. Спрос на системы накопления энергии продолжает расти. Это позволяет достичь целей по декарбонизации и использованию возобновляемых источников энергии во всем мире. По оценкам, к 2030 году к сети будет подключено около 350 ГВт аккумуляторных батарей. Мы в Honeywell сейчас находимся в уникальном положении для решения сегодняшних вызовов в области энергоменеджмента. Мы очень гордимся тем, что работаем с ДТЭК, который фокусируется на инновациях и новых технологиях, чтобы возглавить трансформацию энергетики Украины. ДТЭК – настоящий первопроходец", – прокомментировал Эрен Эргин, генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

Как сообщалось, компания ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку системы накопления энергии в июле 2020 года.

А директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе заявлял, что Украине необходим законодательно урегулированный рынок систем накопления энергии, который станет ключом к энергонезависимости страны.