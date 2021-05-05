В Украине дороги на 20-30 лет отдадут инвесторам и разрешат на них зарабатывать. В Минифраструктуры обещают, что автовладельцы почувствуют только позитив

Новость о том, что скоро в Украине некоторые дороги станут платными, не вполне соответствует действительности. Скорее всего, у нас это будет работать не так, как в Евросоюзе. Государство придумало, как решить вопрос с платными дорогами другим способом. Для автомобилистов дороги останутся условно-бесплатными. В то же время частные инвесторы гарантированно получат оплату за строительство таких дорог, а также их поточную эксплуатацию. "Сегодня" разбирался, насколько жизнеспособна идея, которую хочет реализовать государство.





Въезд на платную автодорогу в России / Фото: Pixabay

Почему платные автодороги – это важно

Платные дороги существуют в большинстве развитых стран. Легко объяснить, почему это важно:

Деньги берут за дороги с хорошим дорожным покрытием, на которых обычно по три и более полосы в каждом направлении

На таких дорогах отсутствуют светофоры, перекрестки, населенные пункты, поэтому ограничение скорости там как правило 130 км\ч

Можно добраться на автомобиле в пункт назначения, сэкономив время. А время – деньги.

В Украине в полной мере таким стандартам соответствует всего одна магистраль – Киев – аэропорт Борисполь. Ее длина – 22,5 км. Понятно, что для страны нужно гораздо больше.

Наше государство не потянет строительство сети автобанов – это дорогое удовольствие. Поэтому идея платных дорог заключается в привлечении частного инвестора. Инвестор получает от государства участок под строительство дороги, строит трассу за свой счет. Потом он зарабатывает на этой трассе в течение 20-40 лет зарабатывает на ней. Кроме собственно денег за проезд, частная компания получает право контролировать всю инфраструктуру в пределах автодороги – АЗС, рестораны, гостиницы.

Как платные дороги работают в Европе

В Европе – платные дороги обычное дело. Подтверждением оплаты служат наклейки на лобовом стекле, которые считывают специальные рамки, установленные вдоль дороги.

Такие наклейки продаются обычно на заправках и называются стикерами или виньетками (в Чехии, Венгрии, Австрии). Они могут быть как на время проезда, так и на километраж.

Также подтверждением проезда является квитанция, которую можно оплатить при въезде или выезде с платной дороги.

Владельцы платных дорог в Европе также зарабатывают на инфраструктуре – тех же АЗС, гостиницах и ресторанах. Практически во всех странах ЕС платные дороги существуют. Но есть важный нюанс: всегда имеется альтернативная бесплатная дорога, которая идет параллельно.

Платные автодороги есть и в России. Например, автодорога "Дон". С каждым годом вводится в эксплуатацию все больше платных участков.

Почему платных дорог в Украине до сих пор нет

В Украине давно хотят построить платные дороги. Первый проект датирован 1999 годом. Но за 20 лет ни один инвестор не пришел Украине, чтобы заработать на дорогах.

Проект, который правительство предлагало инвесторам раньше, называется концессией. В соответствии с этим проектом, инвестор строит дорогу и получает ее в собственное распоряжение на 30 – 40 лет. Может взимать плату, а также зарабатывать на инфраструктуре. Потом дорога переходит в собственность государства. Идея хорошая, но желающих начать такой бизнес не нашлось.

Главная причина – количество автомобилей на дорогах у нас все еще меньше, чем в любой европейской стране. При этом желающих платить дополнительно за поездку по платной дороге будет совсем небольшим. Получается, невыгодно.

Есть варианты, которые подходят для Украины

Один из таких как раз и предлагается реализовать. Платить будет не какой-то отдельный автомобилист, например, по 4 грн за километр, а все государство на протяжении 20-30 лет. Предполагается, что оплата будет поступать инвестору (или концессионеру) из средств налогоплательщиков в Дорожном фонде. Получается, платить за такие дороги будут все автомобилисты – в основном, за счет акцизов на топливо. Зато прямого сбора денег на дороге не будет.

Фото: twitter.com/VGroysman

Но для этого надо еще принять закон, который разрешит платить из Госбюджета частной фирме на протяжении 20-49 лет. Имеется законопроект, который разрешит таким образом строить не только автомобильные дороги, но и железнодорожные. Заказчиком может стать не только государство, но и местные органы власти.

Какие дороги хотят передать инвесторам?

Инвесторам хотят передать пока шесть дорог:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18),

Борисполь – Полтава (М-03),

Херсон – Николаев (М-14),

Киев – Житомир – Ровно (М-06),

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19),

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).



Первые шесть дорог, которые Мининфраструктуры планирует передать инвесторам на восстановление и содержание. Карта: roadppp.in.ua

Эти дороги выбрали так как на них высокая интенсивность движения и износ тоже самый большой. Через несколько лет они будут требовать капитальных инвестиций. На перспективу планируется сделать "условно-платными" 20 магистралей протяженностью 10 тыс. км.

"На шести дорогах будет модель, которую можно сравнить с рассрочкой. Инвестору дают дорогу, он вкладывает деньги в строительство или реконструкцию. Потом инвестор ее эксплуатирует, а государство на протяжении 20-25 лет компенсирует расходы инвестора. Фактически платы с пользователей брать не будут", – говорит Безуглый.

Почему это выгодно

По сути, государство хочет строить дороги в рассрочку. Это поможет разгрузить бюджет.

Окупаемость дороги не год-два, а минимум десять лет, говорит Безуглый. Один проект стоит 250-500 млн долл. Чтобы привлечь такие деньги от частных инвесторов, нужна уверенность, что средства возвратятся.

При этом у государства могут быть и дополнительные требования. Так, к инвестору выдвигается требование не только строить дорогу, но и содержать ее в надлежащем состоянии. Иначе он будет оштрафован, размер платежа из бюджета может быть снижен.

Сколько будет платить государство?

Платеж инвестору будет рассчитываться по специальной формуле. Пока нет конкретных цифр, поскольку еще нет технико-экономического обоснования.

/ Фото: Укравтодор

В платеж будет входить:

расходы на восстановление дороги, которые понес инвестор

затраты на содержание (зависят от категории дороги и требований к содержанию, например, оперативная ликвидация трещин, уборка снега и т.д)

маржа инвестора

"Маржа инвестора всегда под риском. Ему надо соблюдать стандарты содержания дороги, вовремя выплачивать привлеченные деньги из банков. Поэтому он будет заинтересован содержать дорогу самым лучшим образом", – говорит Тарас Бойчук.

Какие тарифы на проезд для водителей?

В конце декабря прошлого года Кабмин утвердил максимально допустимые тарифы, на дороги построенные на условиях концессии. Для каждого вида транспорта цена – разная. Однако эти тарифы не будут применяться для тех дорог, которые Мининфраструкутры планирует передать инвесторам. Эти тарифы утвердили, поскольку этого требовал закон о концессиях, объясняет Бойчук.

мотоциклы и легковые авто – 0,023 евро/км

легковые авто с прицепом, микроавтобусы до 10 мест, грузовики весом до 3,5 т – 0,023 евро/км

грузовики весом от 3,5 до 12 т, автопоезд весом до 12 т, автобусы вместимостью 10-29 мест, весом не более 12 т – 0,045 евро/км

транспорт весом более 12 т – 0,113 евро/км.

"Тарифы утвердили на случай, если в Украине когда-нибудь будут концессионные дороги или платные. Если такие дороги будут, то на дорогах нельзя будет устанавливать тарифы выше указанных в постановлении Кабмина. Минифраструктуры не рассматривает вариант оплаты проезда за счет пользователей дорогами", – добавил Тарас Бойчук.

Ранее "Сегодня" писал, что в Киеве построят новую окружную дорогу. Проект планируют начать уже летом в рамках программы "Большого строительства".