В Украине подешевел доллар: сколько теперь стоит валюта

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 28 октября:
|27.10
|28.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,42 грн
|26,37 грн
|-0,05
|1 евро
|30,68 грн
|30,64 грн
|-0,04
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 27 октября, курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро – на 4.
Что происходит с курсом на межбанке
Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, курс украинской гривны в среду, 27 октября, укреплялся до 26,4 гривен за доллар США на фоне сохраняющегося на рынке предложения валюты и слабого спроса.
"Газотрейдеры не проявляют себя активно на межбанке, и рынок ожидает, что ситуация измениться и энерготрейдеры выйдут с покупками валюты", – отмечает эксперт.
Он ожидает, что в ближайшее время гривна, вероятно, будет волатильна вблизи уровней 26,4 гривен за долар США. Приближение конца месяца стимулирует заведение валюты для налоговых выплат.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.