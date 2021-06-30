В Украине открылся офис Apple: что теперь изменится для украинцев

После года переговоров компания все же официально зашла в Украину – в Минцифры обещают новые услуги для украинских пользователей

Apple теперь будет напрямую ввозить свою продукцию в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Американский производитель мобильной техники Apple официально открыл свое представительство в Украине.

Об этом 30 июня в своем Telegram-канале заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это значит, что техногигант теперь будет напрямую ввозить свою продукцию и контролировать магазины официальных дилеров.

"Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", – подчеркнул Федоров.

Кроме того, также с 29 июня стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.

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Михаил Федоров уточнил, что открытое офиса Apple стало возможным благодаря усердной работе его команды – министерство больше года вело переговоры с европейским и американским офисом компании.

В дальнейшей планируется запуск новых услуг для украинских пользователей.

Напомним, что ранее в этом месяце Apple объявила о запуске в 170 странах, в том числе в Украине, нового платного сервиса – подписки на каналы с подкастами. Стоимость подписки стартует от примерно 13 гривен, а разделить ее можно между шестью членами семьи.

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