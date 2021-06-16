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Apple запустила в Украине новый платный сервис

16 июня 2021 10:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинские авторы смогут размещать свои программы на этой площадке, но существует серьезное ограничение

На подкасты Apple теперь можно подписаться

На подкасты Apple теперь можно подписаться / Фото: Pixabay, Apple

Компания Apple после решения открыть представительство в Украине объявила о запуске платной подписки на каналы с подкастами. Подписка доступна в 170 странах, в том числе в Украине. Платный доступ к подкастам позволит слушать программы без рекламы и получать ранний доступ. Стоимость подписки стартует от 0,49 доллара в месяц (сейчас это около 13 гривен). Подписку можно разделить между шестью членами семьи.

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Об этом сообщается в официальном релизе Apple.

Создатели подкастов из Украины могут размещать у Apple свои произведения за 19,99 доллара в год, но подкасты должны быть на английском языке. Авторы могут устанавливать свои собственные цены и решать, какие привилегии получают платные подписчики, например, прослушивание без рекламы и эксклюзивные выпуски.

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Apple, как и обычно, будет получать 30% с каждой подписки в течение первого года, а после первого года этот процент упадет до 15%.

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Подписки и каналы Apple Podcasts доступны на устройствах Apple под управлением iOS 14.6, iPadOS 14.6 и macOS 11.4 или более поздних версий. Клиенты могут воспроизводить контент по подписке на Apple Watch с watchOS 7.5 или новее, а также с HomePod, HomePod mini и CarPlay.

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Впервые о том, что Apple собирается ввести подписку на подкасты, стало известно в январе 2021 года. В апреле компания обещала, что запустит новую возможность в мае, но этого не произошло.

Напомним, у Apple уже есть юрлицо в Украине. Прямое представительство компании в Киеве должно открыться в 2021 году.

К слову, из-за того, что в Украине ввели "налог на Google", подкасты Apple в скором времени подорожают, как и все другие платные интернет-сервисы крупных международных компаний.

О чем еще говорят в Украине и мире утром 16 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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