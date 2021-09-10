В Украине определились с датой ежегодной индексации пенсий

Украинцам 1 марта будут индексировать пенсии / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 9 сентября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №4668, который определяет дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта. Документ поддержали 317 нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Законопроектом предлагают:

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и других условий;

с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

В свою очередь, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что законопроект "исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации".

"В солидарной системе нужно исправлять еще достаточно несправедливостей, но это очень важное системное начало в наведении порядка", – заявила она.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсиина уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).