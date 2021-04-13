В Украине начались перебои с бензином. Куда пропало топливо с АЗС?

Некоторые заправки отказываются продавать бензин в розницу. Мы узнали у экспертов, с чем это связано

В отдельных сетях АЗС в Украине начались перебои с продажей бензина в розницу, несмотря на то, что в целом цены на горючее снижаются. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты объяснили: это косвенно связано с договоренностями Кабмина и главных трейдеров топливного рынка. Есть две версии о том, какая именно это связь:

Первая версия: продавцы недовольны зафиксированной в меморандуме максимальной ценой в 30 грн за литр и решили вообще пока что не продавать горючее или отпускают его ограниченными партиями.

Вторая версия: из-за начавшихся налоговых проверок (тоже результат меморандума) правильности уплаты налогов некоторые легальные сети временно приостановили работу своих нефтебаз, чтобы привести в порядок документацию.

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"Отгрузка топлива в розницу с таких нефтебаз на время прекратилась, поэтому бензин на АЗС продают только по безналичному расчету и только юрлицам. Но скоро продажи за наличку возобновятся", – считает замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация подписали меморандум, согласно которому стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30 гривен. В правительстве уже заявили, что это позволило снизить цены на горючее в среднем на 20 копеек за первые дни апреля. Но опрошенные корреспондентами "Сегодня" водители уверяют, что никакого снижения цен не заметили:

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