В Украине еще один документ сделают электронным: что известно о е-больничном

С 1 июня в 200 больницах стартует пилотный проект, а с осени он охватит все медучреждения

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине продолжается перевод документов в электронный формат. Вот и на селекторном совещании о заболеваемости COVID-19, проведенном под председательством президента Владимира Зеленского, рассматривался вопрос внедрения электронных больничных.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Внедрение начнется с 1 июня в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме будет работать с 1 сентября текущего года, сказано в сообщении.

Напомним, 29 апреля Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании. Украинцам снова начнут оплачивать больничные, что временно было приостановлено.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня"", в Украине резко выросли выплаты больничных и в Фонде соцстраха возникла "дыра" в 1,4 млрд грн.

Также ранее мы рассказывали о коллапсе с больничными, из-за котрого сотни тысяч украинцев не получили выплаты.

Видео: Сегодня