В приложении "Дия" произошел сбой: что случилось

В группе программных компонентов, которые используют для поддержки виртуальной среды, возникли неполадки

Сегодня, 30 апреля, утром у хостинг-провайдера DeNovo, который создал "облако" для государственных структур на платформе G-Cloud, произошел технический сбой, который повлиял на работу электронного сервиса государственных услуг в приложении "Дия".

Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации (группе программных компонентов, которые используют для поддержки виртуальной среды. – Ред.), из-за чего могли быть технические проблемы в работе "Дии".

Специалисты компании бросили все ресурсы для устранения первопричины проблемы. Сначала была восстановлена доступность управляющего компонента NSX Manager, а затем – функциональность контроллеров NSX, говорится в сообщении.

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По состоянию на 14:30 работа приложения было восстановлена.

Напомним, Украина первой среди всех стран мира закрепила на уровне закона использования электронных паспортов наравне с бумажными. С 23 августа 2021 каждая организация будет обязана принимать цифровые паспорта с приложением "Дия".

С цифровыми паспортами уже можно удаленно открыть банковский счет в некоторых финучреждениях, а также путешествовать по Украине на поездах и самолетах. Интегрировались с "Дией" уже 10 международных аэропортов Украины.

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