В "Дії" появилась новая услуга – что можно узнать за пару кликов

В “Дії” появилась новая услуга для проверки недвижимости / Фото: Коллаж: Сегодня

В государственном мобильном приложении "Дія" теперь можно получить справку на недвижимое имущество всего за пару кликов.

Об этом на официальном сайте портала сообщили 1 декабря.

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Отмечается, что эта справка необходима для проверки прав на жилье или земельный участок, а также их владельцев и совладельцев.

Проверить можно и наличие жилья в нужных вам реестрах и установку обременений к нему.

В справке из "Дії" будет информация из следующих четырех реестров:

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Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Перед этим нововведением бесплатный предварительный поиск можно было осуществить только по двум критериям, а теперь – по пяти.

Новые услуги в "Дії"

С 1 декабря в приложении появилась еще одна функция – получение документа о градостроительных условиях и ограничениях, необходимых для разрешения на строительство.

В электронном документе будет содержаться информация об отступлениях зданий от других зданий и красных линий, возможной этажности и плотности застройки.

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О том, как получить документ – смотрите в нашем материале.

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