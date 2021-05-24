Уже не Ryanair. Экологи назвали тройку самых "грязных" авиакомпаний Европы

Авиационные гиганты ответили на исследование экоактивистов. Они требуют понятных условий работы и обещают меньше загрязнять окружающую среду

Авиакомпании проверили на выбросы / Фото: Depositphotos

Лоукостер Ryanair, который серьезно пострадал за время пандемии, перестал быть самой загрязняющей окружающей среду авиакомпанией Европы. По этому показателю его опередили сразу три перевозчика – Lufthansa, British Airways и Air France. Но причиной стала не потеря пассажиропотока – в антирейтинг впервые включили данные о дальнемагистральных рейсах.

Такие данные опубликовали экологические инициативные группы "Транспорт и экология" (Transport & Environment) и "Надзор углеродного рынка" (Carbon Market Watch). Они впервые получили список объемов выбросов диоксида углерода европейскими авиакомпаниями, пишет ЦТС.

Согласно исследованию, которое проводилось по данным предкризисного 2019 г., выбросы СО 2 авиакомпании Lufthansa составили 19,1 млн т, BA – 18,4 млн т, Air France – 14,4 млн т. Данные получены по запросам от национальных регуляторов европейских стран. Правда, Италия отказалась предоставить информацию.

"Авиакомпании не оплачивают большую часть своих эмиссий, поскольку рейсы, прибывающие в Европу или вылетающие из нее, не подлежат учету на рынке квот на выбросы вредных газов. В случае Lufthansa, British Airways и Air France авиакомпании не оплачивают 77, 86 и 83% эмиссий соответственно", – сообщили в T&E.

Читайте также: Туристы вернулись в самолеты. У Ryanair и Wizz Air впервые за год стало больше пассажиров

Реклама

В ответ на это Lufthansa заявила, что "необходимы законодательные нормы, которые в равной степени применялись бы ко всем авиакомпаниям". Переводчик предположил, что распространение европейских квот на рейсы за пределы Европы поставит в невыгодное положение европейских перевозчиков.

В British Airways также прокомментировали результаты исследования: "Мы были первой авиационной группой, взявшей на себя обязательство обнулить выбросы к 2050 году. И хотя единого решения этой проблемы нет, у нас есть план на ближнюю, среднесрочную и дальнюю перспективы, чтобы достичь этой цели".

А вот из-за ограничения полетов на фоне пандемии COVID-19 авиационные выбросы диоксида углерода в Европе в 2020 году сократились на 57%.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь".

Тем временем в Украине уже начался туристический ажиотаж. Истосковавшиеся по путешествиям украинцы скупают путевки на лето:

Видео: Сегодня