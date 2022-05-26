UPG обновила лимиты на топливо: сколько бензина можно залить в одно авто

Сколько бензина продают в одно авто на UPG / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине возник дефицит горючего, сети АЗС установили ограничения на его продажу. Теперь лимиты постепенно ослабляются.

О новых правилах на своих заправках сообщила пресс-служба сети UPG.

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Сколько бензина теперь можно купить

Заправить одно авто на этой АЗС можно раз в сутки.

За наличные, банковскую карту, Скриньку, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

40 литров upg95;

и 40 литров upgДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

Онлайн Скринькой, талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

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40 литров А-95;

и 40 литров euroДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают горючее в канистры.

"Перед поездкой на АЗК советуем уточнить наличие топлива в мобильном приложении UPG (раздел "Поиск АЗК")", – отметили в компании.

Какие ограничения на других АЗС

Ранее "Сегодня" писали, что на заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 15 литров в одно авто.

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Однако для владельцев такой карты лимиты разные, они могут быть от 15, 20 и 30 литров, что точно можно узнать в специальном приложении.

Кроме того, клиенты без карты Fishka заправиться не могут. Также важно, что предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

Читайте также о том, какие ограничения действуют на других заправках.

Кроме того, мы рассказывали, на сколько подорожал автогаз, и о какой мошеннической схеме сеть WOG предупредила своих клиентов.