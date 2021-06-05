Уничтожить коррупцию на таможне: насколько это реально

Ежегодно из-за контрабанды государство теряет 3 млрд долларов, что почти столько же, как мы получаем от МВФ и Евросоюза

Задержание таможенников- взяточников / Фото: СБУ

По меньшей мере 3 млрд долларов ежегодно оседают в чужих карманах. Столько в среднем теряет Украина из-за контрабанды на таможнях. Для сравнения: на эти деньги можно было бы построить 815 школ или же 2000 детсадов. Из-за контрабанды на таможне постоянно вспыхивают скандалы. Например, после последнего отстранили сразу сотню таможенников по всей стране. Причем 17 из них – это руководители таможен и таможенных постов. Но стало ли легче украинцам завозить товар? И вообще, можно ли уничтожить такое явление, как коррупция на таможне?

Расследование для новостей "Сегодня" вела Дарья Сметанко.

Во Львове СБУ задержала группу таможенников за подделку документов. На Волыни у начальника таможенного поста детективы ГБР находят 700 тысяч долларов. В Полтаве ГБР надела наручники на шестерых таможенников за "содействие" в растаможке товаров. В Днепре руководитель таможенного поста с брокером незаконно оформляли машины из Европы. Такие новости поступают раз в неделю. Но почему же коррупционные схемы процветают на украинском таможнях?

Один из крупнейших коррупционных скандалов вспыхнул в Раве-Русской (Львовская область) на Галицкой таможне. Ежесуточно через нее провозят тысячи тонн грузов из Польши. Огромный поток – огромный и соблазн. О махинациях галицких таможенников стало известно во время заседания Совета нацбезопасности и обороны. Сразу после него от выполнения обязанностей отстранили беспрецедентное количество сотрудников – 47.

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Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский говорит, что были вопиющие случаи нарушения таможенного законодательства. Это были вопросы пересечения непосредственно на этой таможне и потом обнаружения польскими таможенниками янтаря, сигарет, золота.

На Галицкой таможне регулярно пытаются провезти контрабанду или занизить стоимость груза. Например, под видом секонд-хенда завозили 2,5 тонны новой одежды, который оценили в 560 тыс. гривен.

Но это официальная статистика. Неофициально же масштабы еще больше. Одна из самых популярных схем – с доставкой автомобилей в Украине. Правозащитник Юрий Танасийчук на собственном опыте убедился: растаможить их самому, без привлечения посредников, почти невозможно.

"Система не предпринимает никаких действий. Она виснет. И твоя загруженная декларация не обрабатывается самими сотрудниками таможенной службы. Другое дело, когда в этой декларации указана компания таможенного брокера, который на этой же таможне работает", – говорит Юрий Танасийчук.

Почему так происходит? И какова участь отстраненных таможенников? Узнать не удалось. От интервью в Государственной таможенной службе отказались. Но прислали письменный ответ.

Как работает система – решаем проверить сами на одном из таможенных подразделений на Львовщине. Говорим, что хотим ввезти авто. Нам рассчитывают пошлину. Дизельное авто – 81500 гривен. Интересуемся – можно ли растаможить дешевле? Нам отвечают, что вариантов нет никаких, ведь вводится средняя цена, которую все видят. Впрочем, если поискать, то можно получить другой ответ.

В Одесском порту растаможить товар "по-белому" можно, но довольно сложно, – утверждает президент Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестейко:

"Затягивают процедуру оформления. Создают условия, при которых нужно в три-пять раз в бюджет платить больше для того, чтобы груз пошел к т.н. "серым операторам" при оформлении, с которого не платят в бюджет таможенные платежи и сборы".

Чтобы обошлось без проблем, приходится платить от 20 до нескольких тысяч долларов. Которые, конечно, не идут в госбюджет.

Вот одна из схем: прибывает контейнер, груз сразу отправляют в лабораторию – дескать , сомнительный. Там он может пролежать несколько месяцев. У предпринимателя выбор – получить огромные убытки за длительное хранение или "порешать". Ответ, чаще всего, очевиден. По данным главы Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, ежегодно Украина теряет от коррупции на таможне около трех миллиардов долларов.

Михаил Саакашвили говорит:

"Система не меняется. Источники коррупции – это в самом государственном аппарате. Не в этих фамилиях. Фамилии – это люди, которые пользуются этим всем и любой будет пользоваться пока, Министерство финансов, когда вся система функционирует, как она функционирует".

Статистика потерь впечатляет еще больше, если понять, что означают 3 млрд долларов для Украины. Это почти столько же, сколько мы получили помощи от МВФ и Евросоюза в прошлом году.

Напомним, на основании решения СНБО от 15 апреля о санкциях против контрабандистов Гостаможслужба отстранила от служебных обязанностей 39 таможенников.