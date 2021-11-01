"Укрзализныця" запускает новый поезд в Венгрию: график

Продажа билетов уже открыта / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" с 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Билеты уже в продаже, однако их можно приобрести только в кассах вокзалов. А для въезда в Венгрию нужны биометрический паспорт/виза, медицинское страхование, действующее на территории Европы, финансовое обеспечение.

Кроме того, для пересечения границы необходим украинский или венгерский сертификат о вакцинации. Или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда.

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Новые правила "Укрзализныци"

С 21 октября вступили в силу новые карантинные правила, которые не позволяют путешествовать поездами "Укрзализныци" без прививки или отрицательного ПЦР-теста.

Проверки будут проводить стюарды перед тем, как пустить человека в вагон, а какие документы подходят для проезда – смотрите в нашем материале. На украинских вокзалах также были развернуты пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирование на COVID-19.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.