"Укрзализныця" заплатила штраф на 18 миллионов гривен

Компания продолжает судиться с антимонопольщиками – спор тянется еще с 2019 года. Но деньги уже поступили на счета АМКУ

АМКУ нашел нарушения в работе УЗ / Фото: Укрзализныця

Госкомпания "Укрзализныця" (УЗ) заплатила штраф в размере 18,3 млн грн за взимание отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях. Это станции, на которых обрабатывается небольшое количество грузов. Обычно их пытаются или вернуть к жизни, или готовят к закрытию.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). УЗ ранее обжаловала решение антимонопольщиков, но Хозяйственный суд Киева отказал ей в удовлетворении иска. Апелляционное производство все ще продолжается.

АМКУ установил, что с 9 января 2019 года по 3 сентября 2020 года "Укрзализныця" взимала повышенную плату за обслуживание малодеятельных станций.

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Для этого заключались дополнительные соглашения о перевозках грузов. Подписание таких документов было безальтернативным условием предоставления услуг. Кроме того, анализ себестоимости услуги показал, что она является экономически не обоснованной.

"Комитет установил, что введение "Укрзализныцей" такой услуги привело к ущемлению интересов потребителей и обязал компанию прекратить нарушение... "Укрзализныця" уплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины штраф и прекратила нарушение, которое заключалось во взимании отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" временно изменила расписание поездов. Причиной стал плановый ремонт путей. Изменения затронули некоторые крупные станции, в частности это Киев-Пассажирский, Львов и Дарница.

Также пассажиры показали, как в поезде "Рахов – Одесса" образовалась река из вонючей жидкости. Из-за резкого торможения состава в вагоне прорвало гнилую 30-летнюю трубу.

Видео: Одесса Info