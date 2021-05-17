Версія українською
$ 27,61
33,48

"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: список

17 мая, 09:04

Ксения Капустинская

Некоторые составы в течение целой недели будут прибывать в пункт назначения с заметным опозданием, предупредили железнодорожники

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В ближайшие дни некоторые украинские поезда изменят расписание из-за проведения плановых ремонтных работ на путях отрезка Коростень – Тетерев. В частности, это коснется времени прибытия ряда составов с 7:00 17 мая по 19:00 24 мая на такие станции:

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). В компании рассчитали точное время опоздания для конкретных поездов:

Читайте также: Нардепа Гончаренко обокрали в поезде. Что забрали?

Реклама

Напомним, ранее УЗ "пустила по Украине новый ежедневный поезд, а также открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.

Как известно, с 5 мая поезда по всей Украине ходят без ограничений – были сняты последние ограничения на высадку и посадку пассажиров, которые действовали в Житомирской области.

Также смотрите на видео, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка:

Видео: Halyna Poptsova/Facebook

Новости на эту же тему:
Укрзализныця ремонт поезда расписание изменения график список

Источник: Сегодня

Реклама