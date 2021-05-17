"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: список

Некоторые составы в течение целой недели будут прибывать в пункт назначения с заметным опозданием, предупредили железнодорожники

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В ближайшие дни некоторые украинские поезда изменят расписание из-за проведения плановых ремонтных работ на путях отрезка Коростень – Тетерев. В частности, это коснется времени прибытия ряда составов с 7:00 17 мая по 19:00 24 мая на такие станции:

Киев-Пассажирский;

Дарница;

Львов;

Здолбунов;

Ворожба;

Гребенка.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). В компании рассчитали точное время опоздания для конкретных поездов:

№44 / 244 – плюс 10 мин., № 98 плюс 15 мин., № 750 – плюс 30 мин., №92 – плюс 27 мин. (17-19 мая) и плюс 55 мин. (20-24 мая), № 8 – плюс 64 мин., а 19 мая – плюс 20 мин. (ст. Киев-Пассажирский);

№ 744 – плюс 43 мин., а 19 мая – плюс 20 мин. (ст. Дарница);

№ 743 – плюс 20 мин (ст. Львов);

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№ 17 – плюс 16 мин., № 149/129, №7, №87/127, № 5, № 57 – по плюс 18 мин., № 1, № 743 – по полюс 20 мин., № 3 – плюс 22 мин., № 91 – плюс 25 мин., № 15, № 749 -по плюс 28 мин. (ст. Здолбунов);

№ 46 – плюс 20 мин. (ст. Ворожба);

№1 6/2 – плюс 22 мин. № 18 – плюс 15 мин. 17-19 мая и плюс 37 мин. 20-24 мая (ст. Гребенка).

Напомним, ранее УЗ "пустила по Украине новый ежедневный поезд, а также открыла продажу билетов на международные рейсы, которые ранее отменяла из-за пандемии коронавируса.

Как известно, с 5 мая поезда по всей Украине ходят без ограничений – были сняты последние ограничения на высадку и посадку пассажиров, которые действовали в Житомирской области.

Также смотрите на видео, как поезд Киев – Николаев "порадовал" пассажиров дождем с потолка:

Видео: Halyna Poptsova/Facebook