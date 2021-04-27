Пассажирские поезда в красных зонах начали ходить без ограничений (обновлено)

На фоне ослабления карантина и постепенного выхода областей из красной зоны "Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение в которых был временно ограничено из-за локдауна.
Об этом сообщает пресс-служба компании
Сейчас карантин – запрет высадки и посадки пассажиров – действует только в Житомирской области.
В компании напомнили, что отмена и возобновление остановок поездов из-за карантина осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Укрзализныця" обещает строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах и просит пассажиров обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них другими пассажирами или сотрудниками "Укрзализныци".
В Черновицкой области с 22 апреля "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов дальнего сообщения. Это стало возможным после выхода области из красной зоны карантина.
Также сообщалось, что в преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов. Билеты на них уже в продаже. На протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе.
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