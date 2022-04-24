"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов – график на 24 апреля

Украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает пускать эвакуационные поезда. В воскресенье, 24 апреля, они будут курсировать, в частности, из горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" и опубликовали график на 24 апреля.

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В воскресенье железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Львова, Покровска, Ужгорода, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

С "Азовстали" должна быть отдельная эвакуация

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что договоренности об эвакуации идут несмотря на коварство военных РФ. В городе находится еще 100 тыс. человек. Ситуацию на "Азовстали" следует взять под особый контроль. Глава ОВА рассказал, что 20 апреля из семи отправленных автобусов для эвакуации жителей удалось выехать из Мариуполя только трем.

Добавим, что из Мариуполя уже удалось вывезти некоторых людей.

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Однако эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.