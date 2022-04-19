Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 19 апреля

Владимир Козырь
19 апреля, 02:44
В частности, будут вывозить людей из опасных населенных пунктов

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 19 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

По состоянию на 19 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 19 апреля.

Реклама

Во вторник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск;
  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

Ситуация с эвакуацией

Россияне расстреляли людей, пытавшихся выехать из Кременной Луганской области. В результате есть погибшие.

Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. В результате погибли четыре человека.

Реклама

Кроме того, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что городу нужна полная эвакуация.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал людей срочно эвакуироваться из Луганской области.