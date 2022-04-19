"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 19 апреля

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 19 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
По состоянию на 19 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 19 апреля.
Во вторник железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
- 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск;
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.
Ситуация с эвакуацией
Россияне расстреляли людей, пытавшихся выехать из Кременной Луганской области. В результате есть погибшие.
Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. В результате погибли четыре человека.
Кроме того, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что городу нужна полная эвакуация.
Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал людей срочно эвакуироваться из Луганской области.