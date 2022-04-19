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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 19 квітня

Володимир Козир
19 квітня, 02:44
Зокрема, вивозитимуть людей з небезпечних населених пунктів

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 19 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

Станом на 19 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 19 квітня.

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У вівторок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ;
  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

Ситуація з Евакуацією

Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної Луганської області. У результаті є загиблі.

Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Внаслідок цього загинуло четверо людей.

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Крім того, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місту потрібна повна евакуація.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав людей терміново евакуюватися з Луганської області.