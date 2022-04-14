"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля

Для украинцев запустили эвакуационные поезда/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля. Сегодня отправятся 9 поездов.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

23:50 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Одесса

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22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Славянск

17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Харьков

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

Другие

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04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара путеводителем в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.