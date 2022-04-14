"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 14 квітня

Для українців запустили евакуаційні потяги/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 14 квітня. Сьогодні вирушать 9 потягів.

Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів

23:50 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Одеса

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22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Слов’янськ

17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів

Харків

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

Інші

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04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.