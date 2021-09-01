"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты – кто может сэкономить

"Укрзализныця" напомнила о скидках для школьников и студентов. Коллаж "Сегодня"

К 1 сентября "Укрзализныця" напомнила школьникам и студентам о возможности покупать билеты с 50% скидкой.

Как сообщила пресс-служба УЗ, билеты со скидкой можно приобрести в течение всего учебного года.

Кто может воспользоваться скидкой:

ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты (курсанты невоенных) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования.

На какие билеты распространяется скидка:

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в плацкартних вагонах;

вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;

вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;

пригородном сообщении.

Новые вагоны "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава и представила первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского завода:

Пассажирам обещают : пеленальные столики, блокировку дверей купе с сигнализацией, четыре розетки, восемь портов USB в каждом купе.

Также "Укрзализныця" представила и вагон-трансформер, оборудованный системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе: