"Укрзализныця" эвакуирует из горячих точек Востока — список поездов на 9 апреля

Эвакуация будет по четырем направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" согласовала эвакуационные маршруты из наиболее опасных городов. Информация появилась на сайте УЗ.
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Покровск
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
- 12:30 – 7933 Покровск – Пятихатки
- 14:30 – 7935 Покровск – Пятихатки
- 15:30 – 7937 Покровск – Пятихатки
- 16:30 – 7939 Покровск – Пятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
Пятихатки
- 17:00 – 7901 Пятихатки – Львов
- 19:00 – 7903 Пятихатки – Львов
- 20:00 – 7905 Пятихатки – Львов
- 21:00 – 7731 Пятихатки – Львов
Львов
- 15:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 19:30 – 278/277 Львов – Полтава Юж.
- 21:00 – 276/275 Львов – Полтава Юж.
Другие
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
- 18:00 – 7827 Лозовая – Киев-Пасс
- 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
- 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Кроме того, на 9 апреля согласованы 10 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.
Ситуация в Украине
- 9 апреля российская армия продолжает штурмовать Луганскую область, под артиллерийский обстрел попали старые районы Северодонецка.
- Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные проводят перегруппировку своих подразделений, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.
- Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей. На Донбассе ВСУ за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автотехники противника. Воздушные силы поразили два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету.