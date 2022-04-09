"Укрзалізниця" евакуює з гарячих точок Сходу — список поїздів на 9 квітня

Евакуація буде за чотирма напрямками / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" погодила евакуаційні маршрути з найнебезпечніших міст. Інформація з'явилася на сайті УЗ.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Покровськ
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 12:30 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
- 14:30 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
- 15:30 – 7937 Покровськ – П'ятихатки
- 16:30 – 7939 Покровськ – П'ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
П'ятихатки
- 17:00 – 7901 П'ятихатки – Львів
- 19:00 – 7903 П'ятихатки – Львів
- 20:00 – 7905 П'ятихатки – Львів
- 21:00 – 7731 П'ятихатки – Львів
Львів
- 15:00 – 274/273 Львів – Полтава Пд.
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 19:30 – 278/277 Львів – Полтава Пд.
- 21:00 – 276/275 Львів – Полтава Пд.
Інші
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 18:00 – 7827 Лозова – Київ-Пас
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
- 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Крім того, на 9 квітня узгоджено 10 гуманітарних коридорів – з Маріуполя та Бердянська Енергодару, Мелітополя та Сєверодонецька.
Ситуація в Україні
- 9 квітня російська армія продовжує штурмувати Луганську область, під артилерійський обстріл потрапили старі райони Сєверодонецька
- Вночі окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі у Миргороді Полтавська область.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські військові проводять перегрупування своїх підрозділів, щоб поновити спроби наступу на Харків.
- Окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України для захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей . На Донбасі ЗСУ за минулу добу відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автотехніки супротивника. Повітряні сили вразили два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету.