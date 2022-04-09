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"Укрзалізниця" евакуює з гарячих точок Сходу — список поїздів на 9 квітня

Наталія Магдик
9 квітня, 10:29
Евакуаційні потяги будуть відправлені до безпечніших регіонів України

Евакуація буде за чотирма напрямками / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" погодила евакуаційні маршрути з найнебезпечніших міст. Інформація з'явилася на сайті УЗ.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Покровськ

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  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
  • 12:30 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
  • 14:30 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
  • 15:30 – 7937 Покровськ – П'ятихатки
  • 16:30 – 7939 Покровськ – П'ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

П'ятихатки

  • 17:00 – 7901 П'ятихатки – Львів
  • 19:00 – 7903 П'ятихатки – Львів
  • 20:00 – 7905 П'ятихатки – Львів
  • 21:00 – 7731 П'ятихатки – Львів

Львів

  • 15:00 – 274/273 Львів – Полтава Пд.
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 19:30 – 278/277 Львів – Полтава Пд.
  • 21:00 – 276/275 Львів – Полтава Пд.

Інші

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  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 18:00 – 7827 Лозова – Київ-Пас
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
  • 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Крім того, на 9 квітня узгоджено 10 гуманітарних коридорів – з Маріуполя та Бердянська Енергодару, Мелітополя та Сєверодонецька.