"Укрпочта" запустила онлайн-переводы с карточек "Простір" – как пользоваться

Почтовый оператор позволяет переводить средства с карточки на карточку через сайт

"Укрпочта" ввела денежные переводы на сайте / Фото: НБУ, Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который ранее отключил терминалы сторонних банков, начал осуществлять денежные переводы с карточек национальной платежной системы "Простір" в онлайн-режиме.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Воспользоваться услугой можно на сайте компании.

"Чтобы осуществить перевод, достаточно зайти на сайт "Укрпочты", указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, номер карты получателя и сумму перевода", – говорится в сообщении.

Как видно в соответствующем разделе на сайте, карточки других платежных тоже принимаются:

Онлайн-переводы с карты на карту на сайте "Укрпочты"

Читайте также: Теперь самим лететь? "Укрпочта" приостанавливает доставку пчел

Реклама

Комиссия "Укрпочты" составляет 0,3% от суммы перевода + 5 грн. Кроме того, дополнительную комиссию может взимать банк-эмитент.

Есть также ряд ограничений:

максимальная сумма перевода за одну транзакцию – 14 999 грн с учетом комиссии;

максимально за сутки можно осуществить до пяти транзакций на общую сумму 65 тыс. грн;

количество переводов за месяц с одной карты – 50 на общую сумму 150 тыс. грн.

Национальная платежная система "Простір" создана Национальным банком Украины.

Напомним, "Укрпочта" начала процесс приобретения банка. Госкомпания объявила тендер на услуги оценщика, который должен будет помочь с покупкой.

Такое решение стало компромиссом – "Укрпочта" хотела сама предоставлять банковские услуги, но против этого выступил Национальной банк

В мае на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения не все насекомые добрались – многие погибли в дороге. Спустя день пчелы начали оживать: