"Укрпочта" уходит с некоторых территорий – что будет с пенсиями украинцев

"Укрпочта" возобновит работу только после деоккупации / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" прекращает свою деятельность на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

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Отмечается, что почтовый оператор держался четыре месяца в условиях оккупации и продолжал выплачивать людям пенсии и социальные пособия.

"С первых дней оккупации мы перестали получать денежное подкрепление на выплату пенсий. Собирать деньги за счет оплаты коммунальных и денежных переводов становилось все труднее", – заявил представитель Херсонской дирекции АО "Укрпочта".

Работа будет возобновлена после установления украинской власти на временно оккупированных территориях. Тогда "Укрпочта" выплатит всю задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации.

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Что будет с пенсиями?

Все начисленные пенсии не упраздняются, они просто аккумулируются на счетах в Ощадбанке. Также их можно получить на подконтрольной территории в любом отделении Ощадбанка.

"Тем, кто не сможет получить пенсию на подконтрольной территории, "Укрпочта" ее привезет после деоккупации. Весь коллектив делал все возможное, чтобы пенсионеры получали пенсию четыре месяца оккупации. К сожалению, сейчас это делать стало невозможным", – отмечается в сообщении.

"Укрпочта" поднимает тарифы

С пятницы, 1 июля, почтовый оператор вынужден пересмотреть тарифы из-за увеличения логистических расходов на доставку.

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В среднем доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах одной области – на 13%.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины.

Подробнее о ценах на конкретные тарифы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, где можно купить новую марку "Укрпочты" и рассказывали, что "Укрпочте" издали разрешение на покупку банка.