"Украли, разрушили и уничтожили", – как и куда Россия вывозит украинскую пшеницу

Как и куда Россия вывозить украинское зерно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты воруют с временно захваченных территорий Украины зерно и овощи, вывозя их в РФ и оккупированный Крым. Но дальше Кремль для получения прибыли пытается продать украинскую пшеницу.

Журналисты Би-би-си выяснили, куда вывозится зерно и что с ним происходит дальше.

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Отмечается, что корреспонденты попытались поговорить более чем с 200 фермерами, чьи земли сейчас находятся на захваченной территории. Один из них рассказал, как вели себя россияне на оккупированных землях.

"Они украли наше зерно. Они разрушили наши помещения, уничтожили наше оборудование", – говорит он.

По словам фермера, российская армия сейчас занимает 80% из десятков тысяч гектаров, которые он обрабатывает. Мужчина обвиняет оккупантов в краже зерна в промышленных масштабах.

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Он отмечает, что на нескольких угнанных россиянами зерновозах были установлены GPS-трекеры. По данным с этих устройств стало понятно, что машины сначала уехали на юг Крыма, а затем в саму Россию.

Слова украинского фермера подтверждают и специалисты. Так, по словам главы Института стратегических черноморских исследований в Киеве Андрея Клименко, который регулярно следит за движением кораблей вокруг Крыма, россияне действительно вывозят украденное зерно в Крым. Но там пшеница надолго не задерживается: уже через несколько дней ее вывозят в порты Керчи или Севастополя, затем грузят на российские суда и увозят в Керченский пролив.

Маршруты зерна из Украины в Крым и Россию / Фото: BBC

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"В Керченском проливе они перегружают украинское зерно с небольших судов на сухогрузы, где оно смешивается с зерном из России, а иногда заплывают в этот район только для того, чтобы создать видимость, что грузятся российским зерном", – объясняет он.

Специалист отмечает, что потом это зерно получает российский сертификат, из которого следует, что оно произведено в России. Затем российские корабли зачастую отправлялись в Сирию или Турцию.

Тем временем власти США и Украины и некоторые СМИ назвали девять судов, которые, как предполагается, перевозили украденное украинское зерно за границу.

Журналисты Би-би-си, руководствуясь данными Lloyd's List Intelligence (интерактивный онлайн-сервис, предоставляющий информацию в том числе о перемещении судов), отслеживали эти суда, курсирующие между Крымом и портами Турции и Сирии.

По данным сервиса, суда отключали бортовые датчики, указывающие местоположение судна, при входе в Черное море или при маневрах в Керченском проливе вблизи Крыма.

Когда датчики снова включались, суда уже плыли на юг. Датчики также сообщают о большей осадке, что можно интерпретировать как то, что в то время, когда транспондеры не работали, суда взяли на борт груз.

Журналисты нанесли на карту маршруты трех судов: "Матроса Позынича" и "Сормовского 48", принадлежащих двум компаниям в России, а также "Финикии", принадлежащей Генеральному морскому управлению Сирии.

Украинское зерно по пути из Крыма за границу / Фото: Maxar

Украинское зерно в Испании

Недавно Украина смогла частично прорвать зерновую блокаду и довезти первую партию кукурузы морским путем в Испанию.

Судно Alppila пришвартовалось 13 июня в порту Ла-Корунья с 18 тыс. тонн кукурузы на борту. Груз везли через Балтийское море, что означает открытие нового маршрута для обхода блокады украинских портов.

Но массовый экспорт зерна все еще невозможен, поскольку вывозить пшеницу и другие злаки выходит только по суше.

Так, на снимках компании Maxar "Матрос Позынич" можно увидеть в Севастополе в середине мая 2022 года. Во время этого рейса он прошел через Керченский пролив, у него пять дней не работал транспондер, а затем снова включился – уже в сотнях морских миль к югу в Черном море. Позже судно было замечено в сирийском порту Латакия – его транспондер вновь был выключен.

Ранее мы рассказывали, как из-за войны и блокировки портов оккупантами экспортируют украинское зерно. Также мы писали, что российские оккупанты продолжают мародерить на временно оккупированных территориях.