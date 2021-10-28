Украину толкают в объятия Путина – Яценюк об импорте электроэнергии из России и Беларуси

Яценюк уверен, что Россия использует электроэнергию, газ и уголь в своих целях / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Беларуси в объемах, покрывающих 15 процентов потребления Украины, – это прямой путь к потере нашей энергетической независимости,

Об этом он написал в Facebook.

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"Перед началом зимы вся страна узнала, что власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону. Уголя на складах практически нет. Имеющиеся остатки не позволяют энергетической системе нормально пройти пиковый зимний период потребления электроэнергии. Газ по дешевым ценам не закупили, нанеся ущерб размером с оборонный бюджет", – говорится в сообщении.

Теперь страну снова толкают в объятия России, которая использует электроэнергию, газ и уголь в своих целях – в качестве инструментов для ведения войны.

"Сначала ты получаешь дешевые ресурсы – а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014-16 годах. Не подготовить энергетический сектор к зиме – это не просто халатность. Провалить закупку угля – не просто непрофессионализм. Даже не ошибка. Это прямая диверсия против нашей Независимости", – написал Яценюк.

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Он заявил, что Украина своими деньгами поддерживает диктаторские режимы президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Наши государства-партнеры, в том числе страны Балтии, которые просили не финансировать режим Лукашенко, сегодня имеют право задать вопрос: с кем Украина, если мы усиливаем тех, кто дестабилизирует эти государства и проводит дикую агрессивную политику в регионе", – пишет политик.

Импорт электроэнергии

В 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму более 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

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В апреле Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки только на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года. Впоследствии запрет был продлен на 1 месяц – до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.

Ранее мы сообщали, по словам экономического эксперта Андрея Новака, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует об отсутствии у власти энергетической политики, ведь будет иметь следствие тотальный рост цен и инфляция.

Напомним, что в Украине с 1 октября действуют новые тарифы на электроэнергию Кабмин снизил цены, но только для некоторых украинцев, употребляющих меньше фиксированных объемов.